Death Stranding: rumor, misteri e teorie sul gioco di Hideo Kojima in video

Death Stranding continua ad essere un mistero. Ad ogni sua apparizione porta con sé più domande che risposte, che allo stesso tempo stimolano e mandano in confusione i fan. Si tratta di una strategia fortemente voluta dal suo stesso creatore, Hideo Kojima, che si sta davvero divertendo a tenerci sulle spine...

Abbiamo così ben pensato di fare il punto della situazione e raccogliere in un unico video tutte le informazioni condivise fino ad oggi, i misteri irrisolti e le teorie che ne sono scaturite, a cominciare da una delle più grandi incognite dell'esclusiva per PlayStation 4: dove e quando è ambientata l'avventura con protagonista Sam, interpretato dall'attore Norman Reedus? Tutto lascia intendere che Death Stranding si svolga dopo un catastrofico evento che ha sconvolto l'ordine naturale delle cose, in futuro devastato dal consumismo dell'umanità.

Altri indizi suggeriscono che gli uomini potrebbero aver iniziato a condurre degli esperimenti volti a piegare il tempo alla materia, e che qualcosa sia andato decisamente storto. La Terra, infatti, appare devastata. Le teorie, in ogni caso, non terminano qui: tutt'altro, siamo appena agli inizi! Per saperne di più vi invitiamo caldamente a guardare il Video Speciale allegato in apertura di notizia. Il titolo, ricordiamo, è ancora privo di una finestra di lancio, ma sembra che Sony e Kojima abbiano cominciato a lavorare alla campagna marketing di Death Stranding.