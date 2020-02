Death Stranding, da Sam a Higgs: i personaggi diventano costruzioni LEGO grazie a fan

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla versione PC di Death Stranding, il cui debutto resta atteso per l'estate di quest'anno, un appassionato ha dato libero sfogo alla propria vena creativa.

Evidentemente colpito dagli sfaccettati ed intriganti personaggi che compongono il cast dell'opera di Hideo Kojima, un utente ha infatti deciso di cimentarsi con una loro ricostruzione in chiave LEGO! Utilizzando i celebri mattoncini colorati, l'utente attivo su Reddit come "Legopard" ha dunque provato a riprodurre in versione stilizzata l'aspetto di diversi protagonisti di Death Stranding.

Come potete verificare nell'immagine disponibile in calce a questa news, il giocatore si è in particolare concentrato su cinque creazioni. Immancabile, ovviamente, un omaggio a Sam Porter Bridges/ Norman Reedus, che troviamo oberato di carichi da consegnare alla sua prossima destinazione. Presente poi Fragile, con in dotazione il suo iconico ombrello, oltre a Die-Hardman, di cui il fan ha cercato di ricreare la maschera che ne copre il volto. Non manca infine all'appello l'enigmatico Higgs, interpretato nel gioco da Troy Baker, ed alcune CA. Cosa ve ne pare di questi piccoli LEGO?



In chiusura, ricordiamo ai giocatori impegnati nelle missioni dell'insidioso universo del gioco Kojima Productions che è da poco disponibile un nuovo aggiornamento di Death Stranding.