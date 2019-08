Death Stranding: Sam Porter Bridges protagonista in nuove immagini off-screen

Nel corso delle ultime settimane non sono mancate nuove informazioni su Death Stranding: nel corso della Gamescom 2019, Hideo Kojima ha infatti svelato diversi dettagli su quello che sarà l'universo del gioco.

In particolare, durante l'Opening Night Live c'è stato modo di approfondire il background narrativo del personaggio di Mama e di comprendere alcuni dei misteri che si celano dietro i BB/Bambini Ponte. Il padre di Metal Gear ha inoltre mostrato sul palco dell'evento un breve scampolo di gameplay del suo prossimo, atteso, titolo.

Trascorsa la Fiera di Colonia, tuttavia, Kojima non cessa di stuzzicare la curiosità dei videogiocatori, mantenendo attivissimo il suo account Twitter ufficiale. Su quest'ultimo, il Game Designer ha infatti condiviso alcune nuove immagini off-screen di Death Stranding, che trovate nei cinguettii disponibili in calce alla news. Come già accaduto in passato, il protagonista assoluto degli scatti è Sam Porter Bridges/Norman Reedus. In due immagini il personaggio è intento a riposarsi, immerso nei panorami del mondo di Death Stranding, mentre nel restante scatto lo troviamo con il volto parzialmente annerito, intento a fissare qualcosa che si colloca al di fuori dell'inquadratura.



In seguito alla presentazione del gioco alla Gamescom, Hideo Kojima ha offerto alcune considerazioni sul genere e le caratteristiche del gioco, oltre che sul multiplayer di Death Stranding.