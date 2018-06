Death Stranding: Sam è l'unico personaggio giocabile, non sarà obbligatorio combattere

Dopo il nuovo trailer di Death Stranding mostrato alla PlayStation Conference, Hideo Kojima ha svelato ulteriori dettagli sul gioco ai microfoni di Geoff Keighley. Apprendiamo che Sam sarà l'unico personaggio giocabile dell'avventura, e che ci saranno diversi approcci alternativi al combattimento.

Anche se il nuovo trailer mostra diverse sequenze di gameplay, è ancora difficile inquadrare Death Stranding in un genere ben preciso: il nuovo gioco di Kojima riprenderà alcuni elementi di Metal Gear Solid? Avrà forse una componente survival horror?

Al momento abbiamo potuto fare solo supposizioni, ma grazie a una recente intervista ai microfoni di Geoff Keighley abbiamo appreso qualche dettaglio in più. Durante l'E3 Coliseum 2018, infatti, Hideo Kojima ha affermato che Sam sarà l'unico personaggio giocabile dell'avventura, presentandosi a tutti gli effetti come il protagonista principale, nonostante la presenza di un cast d'eccezione che ha visto l'aggiunta di altri due comprimari femminili.

Esprimendosi sull'assenza dei combattimenti nel nuovo trailer, invece, il game director giapponese ha affermato che in Death Stranding avremo la facoltà di usare armi da fuoco (come si intravede anche nell'ultimo filmato) per difenderci ed eliminare gli avversari, ma potremo anche scegliere di non farlo per tutta la durata del gioco, scegliendo di optare per gli approcci alternativi: una scelta che, a detta dl game designer, potrebbe essere quella ideale.

In fondo, come sottolineato ancora una volta da Hideo Kojima, l'obiettivo principale di Death Stranding sarà quello di "riconnettere il mondo", e non di uccidere tutti i nemici. Infine, interrogato sulla presunta componente multiplayer del titolo, il director si è rifiutato di rispondere, senza commentare in alcun modo i rumor trapelati nelle ultime settimane.

Ricordiamo che Death Stranding è atteso in esclusiva per PlayStation 4 a data ancora da destinarsi. Cosa ne pensate delle nuove informazioni emerse dall'intervista?