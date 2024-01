Death Stranding sbarca su Mac e sistemi mobile: fatelo vostro, è in offerta!

Come già preannunciato negli scorsi giorni, in data 30 gennaio 2024 Death Stranding Director's Cut ha fatto il suo esordio su iPhone, iPad e Mac allargando così ulteriormente i suoi orizzonti. E l'esordio delle nuove versioni arriva con una gradita sorpresa per tutti i fan ed i giocatori interessati all'opera di Hideo Kojima.

Il gioco viene infatti proposto in offerta per il lancio, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino che consente a tutti gli interessati di farlo proprio a soli 22,99 euro. Si tratta dunque dell'occasione giusta per scaricare Death Stranding Director's Cut ad un prezzo vantaggioso e goderselo così ovunque e in qualunque momento grazie ai vantaggi della portabilità mobile.

Per l'occasione, inoltre, Kojima Productions ha anche diffuso un trailer di presentazione di Death Stranding su Mac e sistemi mobile volto a riassumere le caratteristiche peculiari delle nuove versioni: oltre a giocare tramite touch screen è possibile anche godersi l'avventura di Sam Porter Bridges attraverso un regolare controller wireless, compreso il DualSense di PlayStation 5. Ancora, i propri salvataggi possono essere registrati su iCloud con tanto di cross-save tra iPhone, iPad e Mac. Non bisogna infine dimenticare anche l'arrivo del Backbone personalizzato a tema Death Stranding, prodotto in edizione limitata per celebrare l'esordio delle nuove versioni dell'acclamata opera di Kojima.

In precedenza è stato confermato che Death Stranding ha raggiunto quota 16 milioni di giocatori, e chissà quanto ancora potrebbero crescere tali numeri ora che il gioco è disponibile su nuovi sistemi.