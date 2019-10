Death Stranding: le nostre scelte potranno influenzare il destino di NPC

Hideo Kojima si è recentemente recato a Mosca per presenziare al Russia Comic Con. Nel corso della trasferta, il game director ha avuto modo di condividere un interessante dettaglio sul suo prossimo titolo.

Secondo quanto riportato su Reddit, nell'ambito di un panel tenutosi presso il Garage Museum of Modern Art di Mosca, Kojima ha infatti discusso dell'impatto che le azioni del giocatore avranno sul mondo di Death Stranding. In particolare, è stato citato uno specifico NPC, il cui destino potrà mutare in relazione alle azioni di Sam. L'interazione con quest'ultimo si colloca nelle fasi iniziali dell'avventura e dunque, segnala Kojima, sarà un passaggio obbligatorio.

Nel dettaglio, si parla di un uomo anziano e malato che necessita di una fornitura di medicine, che Sam è in grado di consegnargli. Dopo aver portato a termine la quest, il giocatore potrà scegliere di continuare a portare all'uomo rifornimenti periodici, approfittandone magari per ascoltarlo raccontare alcune storie sul passato. Tuttavia, il viaggio di Sam porterà il giocatore sempre più lontano dalla residenza di questo NPC e potrebbe accadere di dimenticarsene per un certo periodo. Lasciare il personaggio senza medicine per un periodo di tempo eccessivamente lungo potrebbe tuttavia provocarne la morte.



Da questo passaggio emerge dunque il possibile impatto che le azioni del giocatore potrebbero avere sul destino di alcuni NPC presenti nel mondo di gioco, un interessante dettaglio nel quadro del gameplay di Death Stranding. La nuova IP di Kojima Productions arriverà su PS4 il prossimo 8 novembre: prima di allora, il pubblico potrà visionare il trailer di lancio di Death Stranding, attualmente in lavorazione.