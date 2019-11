Death Stranding: scoperto un piccolo easter egg per il compleanno del giocatore

Chi ha giocato ai videogame di Hideo Kojima sa che in alcune occasioni, apparentemente senza motivo, viene chiesta la data di nascita del giocatore. È successo in Metal Gear Solid 2 ad esempio, ed in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Mentre nel primo non succedeva nulla a riguardo, in quest'ultimo era possibile sbloccare un piccolo easter egg sfizioso qualora il giocatore fosse tornato alla base nel giorno del suo compleanno, con i suoi commilitoni ad organizzargli una piccola festicciola in suo onore.

Anche Death Stranding chiede al giocatore di immettere la propria data di nascita e così alcuni giornalisti avevano chiesto a Kojima Productions se la cosa avesse avuto impatto nel gioco, e la risposta è stata negativa. Effettivamente scegliere la propria data di nascita nel gioco non comporta alcun effetto collaterale, positivo o negativo che sia, ma può sbloccare anche in questo caso un particolare easter egg.

Nello specifico, si tratta di un video con il personaggio di Mads Mikkelsen, che non vi raccontiamo per evitare spoiler, ma che potete trovare nel video in cima alla news. Guardandovi intorno inoltre, potrete addirittura notare una fetta di torta. Tanti auguri!

Death Stranding è tra le nomination per il gioco dell'anno ai The Game Awards 2019, non senza qualche polemica. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Death Stranding.