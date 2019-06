Death Stranding: scorci sullo sviluppo del gioco dall'account Twitter di Kojima

Il nuovo gioco di Hideo Kojima, progetto d'esordio per il team di Kojima Productions, ha catalizzato attorno a sé un'atmosfera di mistero e curiosità davvero notevole.

In seguito al susseguirsi di brevi ed intriganti trailer di presentazione, Sony ed il team di sviluppo hanno deciso, poco tempo fa, di alzare finalmente il sipario dietro il quale si cela Death Stranding. Dopo uno streaming piuttosto misterioso, che ha mantenuto attiva l'attenzione della community videoludica per diverse ore, è stato infatti svelato il nuovo trailer di Death Stranding, con il quale è stata annunciata anche la data di pubblicazione del gioco. In seguito al reveal, i giocatori hanno inoltre potuto apprendere le prime informazioni sulle meccaniche di gameplay che caratterizzeranno il titolo.



L'alone di mistero che ammanta il gioco, tuttavia, non si è ancora dissolto del tutto e la possibilità di osservare alcuni scorci dello sviluppo di Death Stranding è sicuramente interessante. Ad offrire questa opportunità è il sempre attivissimo account Twitter ufficiale di Hideo Kojima. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'autore ha condiviso sul social alcune istantanee dedicate al gioco. Purtroppo, il filtro in bianco e nero rende piuttosto complesso analizzarle nel dettaglio! Accanto a queste ultime, Kojima ha inoltre condiviso alcuni screenshot tratti dall'ultimo trailer, ma presentati con diversi filtri di colore verde e blu. Potete visionare il tutto direttamente in calce a questa news.



Vi ricordiamo che Death Stranding è atteso su Playstation 4 a partire dal prossimo 8 novembre: qual è l'aspetto di quanto sino ad ora mostrato che vi incuriosisce maggiormente?