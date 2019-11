Death Stranding è la seconda esclusiva PS4 2019 di maggior successo nel Regno Unito

Death Stranding ha debuttato al secondo posto della classifica inglese, nel weekend di lancio il gioco di Hideo Kojima è diventata la seconda nuova IP e la seconda esclusiva PlayStation di maggior successo del 2019 nel Regno Unito, subito dietro a Days Gone.

Death Stranding ha venduto il 36% in meno rispetto a Days Gone al lancio in Inghilterra, non riuscendo a superare Call of Duty Modern Warfare, che resta aggrappato al primo posto della classifica per la terza settimana consecutiva, con vendite superiori del 26% rispetto a quelle registrate lo scorso anno da Call of Duty Black Ops 4 nella stessa settimana. Luigi's Mansion 3 scivola alla posizione numero 4 con un calo vendite pari al 56% su base settimanale. Need for Speed Heat debutta al quinto posto, con vendite in calo del 41% rispetto a quelle di Need for Speed Payback, uscito nel 2017.

Classifica UK 11 novembre 2019

Call of Duty Modern Warfare Death Stranding FIFA 20 Luigi's Mansion 3 Need for Speed Heat Mario Kart 8 Deluxe Fortnite Darkfire Bundle Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Minecraft Plants vs Zombies Battle for Neighborville

Electronic Arts può contare su ben tre giochi in classifica, oltre a Need for Speed Heat in top 10 trovano spazio anche FIFA 20 (terzo posto) e Plants vs Zombies Battle for Neighborville, che registra una crescita del 10% per quanto riguarda le vendite retail. Il pacchetto Fortnite Darkfire Bundle debutta alla posizione numero 7 seguito da Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, miglior risultato per la serie dai tempi di Mario & Sonic alle Olimpiadi di Londra, uscito su Wii nel 2011.

Da segnalare anche il successo di Just Dance 2020 per Wii che debutta alla posizione numero 15, risultando la seconda versione più popolare in assoluto nel Regno Uniti, con il 21% delle vendite totali del gioco contro il 55% della versione Switch e il 14% e 10% ottenuto dalle edizioni PS4 e Xbox One.

Infine, spazio a Jumanji The Video Game alla posizione numero 16, tiepido successo per Layton Mystery Journey Katrielle e il Complotto dei Milionari che debutta al ventinovesimo posto.