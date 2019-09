Death Stranding: scopriamo la Safe House nel secondo video gameplay dal TGS 2019

In diretta dagli stand PlayStation al Tokyo Game Show 2019, come promesso, il buon Hideo Kojima sta trasmettendo una nuova sessione di gameplay dell'attesissimo Death Stranding.

Il materiale mostrato altri non è che il prosieguo della demo di Death Stranding già presentata nei giorni scorsi, ed è ovviamente ancora incentrato sul protagonista dell'avventura, Sam Bridges, che all'inizio del filmato viene mostrato mentre si risveglia nella Safe House, ancora sporco in viso a seguito dei suoi pellegrinaggi attraverso le United Cities of America, dove potrà trascorrere del tempo tra una missione e l'altra. In questo luogo, in realtà, i giocatori non comanderanno Sam, bensì quella che Kojima ha definito "un'anima", che a sua volta controllerà le azioni del protagonista, ad esempio inducendolo a fare una doccia. Questi momenti avranno delle implicazioni di gameplay: il fluido biologico ottenuto durante la doccia può essere collezionato e convertito in cristalli, a loro volta utilizzabili per potenziare le armi. Questo processo potrà essere effettuato anche in altri luoghi: nel mondo di Death Stranding, i fluidi biologici saranno decisamente importanti per la sopravvivenza. Trovate il lungo filmato, commentato dai nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni, in apertura di notizia. Buona visione!

Death Stranding, ricordiamo, è atteso esclusivamente su PlayStation 4 per il prossimo 8 novembre. Le iniziative legate al gioco non si fermano alle sole sessioni di gameplay, dal momento che Kojima Productions ha anche allestito uno stand dove campeggiano le statue di Cliff e Ludens.