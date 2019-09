Death Stranding: seguiamo il video del TGS su Twitch dalle ore 08:30 di domani!

A partire dalle ore 08:30 di giovedì 12 settembre, la nostra redazione sarà sul canale Twitch di Everyeye per commentare in diretta l'evento del Tokyo Game Show 2019 organizzato da Hideo Kojima per mostrarci un video gameplay inedito di Death Stranding.

Dopo essere stata tra i protagonisti indiscussi della Gamescom con uno splendido trailer, l'ultima avventura sci-fi di Kojima Productions realizzata dal vulcanico papà di Metal Gear si prepara così a calamitare le attenzioni degli spettatori del TGS 2019.

Il programma organizzato da Kojima prevede due sessioni di gameplay: la prima avrà per protagonista Sam Bridges con una demo che mostrerà le battute iniziali di una missione che affronteremo nel titolo finale. Per evitare ogni problema di sorta rappresentato dalla stabilità della rete, il gameplay non sarà prodotto in live dagli autori di Kojima Productions ma verrà registrato e trasmesso. Questa soluzione avrà anche l'indubbio pregio di consentire agli sviluppatori nipponici il mascheramento degli elementi di gioco che potrebbero costituire degli spoiler sulla trama, sui luoghi della mappa e sulle meccaniche di gameplay.

Il nuovo gameplay di Death Stranding dal TGS 2019 sarà perciò commentato in diretta dalla nostra redazione, con giudizi a caldo e considerazioni che riguarderanno sia le scene appena ammirate che gli eventuali collegamenti narrativi e ludici con quanto mostrato da Kojima nei mesi passati. Come di consueto, la puntata di Everyeye Live dedicata all'esclusiva PS4 che andrà in onda a partire dalle ore 08:30 di giovedì 12 settembre sul nostro canale Twitch sarà coperta anche dalle news, dagli articoli e dai successivi video speciali che troverete su queste pagine.