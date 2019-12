Death Stranding: sequel o DLC in arrivo? L'interprete di Die-Hardman su un set PlayStation

Sono trascorsi circa dieci giorni da quando Nicolas Winding Refn, interprete di Heartman in Death Stranding, ha pubblicato un criptico messaggio, con il quale prometteva un futuro "ritorno" del suo personaggio.

Mentre la community videoludica ancora si interroga sul significato di quelle parole, un secondo attore getta ulteriore benzina sul fuoco! Si tratta di Tommie Earl-Jenkins, che nel titolo di Kojima Productions ha vestito i panni di Die-Hardman. L'interprete ha infatti affidato alle pagine del proprio account Twitter ufficiale un sintetico, ma decisamente intrigante, messaggio. Come potete verificare in calce a questa news, all'interno del cinguettio possiamo infatti leggere: "Oggi sul set per PlayStation! È tutto ciò che dirò".

Come prevedibile, il Tweet ha immediatamente attirato l'interesse dei giocatori, che ora si domandano quale possa esserne il significato. Come nel caso delle parole di Nicolas Winding Refn, la misteriosa dichiarazione ha favorito l'emergere delle più differenti ipotesi. Tra le speculazioni elaborate dalla community possiamo ad esempio citare il possibile avvio dello sviluppo di un DLC o di un'espansione di Death Stranding, oppure persino di un sequel del titolo. C'è chi punta su di una generica collaborazione tra l'attore e Hideo Kojima per un nuovo progetto, anche slegato dalle avventure di Sam Porter Bridges. Ad ora, purtroppo, l'assenza di dettagli più precisi rende davvero impossibile sviluppare ipotesi concrete!



In attesa di eventuali aggiornamenti in merito, segnaliamo che è stato pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding.