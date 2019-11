Death Stranding sembra Silent Hill nel nuovo demake fan made in salsa PS1!

Un appassionato di Death Stranding ha tratto ispirazione dal setting post-apocalittico e dal protagonista dell'ultimo titolo sci-fi di Kojima per realizzare uno spassoso demake fan made in salsa PS1.

L'artefice di questo originale esperimento è lo youtuber Miziziziz, al quale dobbiamo questa singolare reinterpretazione del viaggio compiuto da Sam Porter Bridges per riconnettere gli Stati Uniti dopo la catastrofe che dà il nome all'ultimo gioco del papà di Metal Gear.

Nel filmato, possiamo osservare la versione a 32-bit del povero Sam mentre trasporta l'ennesimo carico, il tutto immerso in un contesto di gioco che riporta alla memoria il primo capitolo dell'epopea horror di Silent Hill.

Chi ci segue, saprà già che non si tratta del primo progetto di questo genere che i fan di Death Stranding hanno deciso di dedicare all'ultima avventura sci-fi di Hideo Kojima. Nel giugno di quest'anno, infatti, il famoso creatore di contenuti conosciuto su YouTube come Bearly Regal si è cimentato nel demake di Death Stranding per PS1, ricreando le scene di gameplay con una grafica a 32-bit e offrendoci persino l'immagine della copertina che avrebbe avuto il CD del kolossal di Kojima se fosse uscito nella seconda metà degli anni '90.