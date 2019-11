Death Stranding, Sony presenta "Connectors": in missione per riconnettere borghi italiani!

Death Stranding è finalmente approdato sul mercato videoludico mondiale, consentendo ai giocatori che lo attendevano di iniziare il proprio viaggio nei panni di Sam Porter Bridges.

Per celebrare la pubblicazione del gioco, Sony ha deciso di riservare una sorpresa all'utenza italiana: il team di PlayStation Italia ha infatti annunciato una speciale iniziativa! Denominata "Connectors", quest'ultima è dedicata ai borghi e ai paesi della nostra penisola: l'obiettivo? Riconnetterli! Per presentare il progetto, è stato realizzato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra i Connector già reclutati troviamo Sabaku no Maiku, celebre content creator legato all'universo videoludico la cui blind run di Death Stranding ha da poco preso il via, ed il fotografo esploratore Brahmino. Secondo quanto riportato dal sito dell'iniziativa, la segnalazione di luoghi da "riconnettere" offre inoltre la possibilità di vincere "premi davvero esclusivi". Cosa ve ne pare di questa iniziativa?



Il tema della connessione e dell'importanza dei legami è stato tra i messaggi principali che Hideo Kojima ha voluto citare nel corso dei mesi che hanno preceduto l'esordio del gioco sul mercato. Alcuni utenti si sono dimostrati particolarmente sensibili al messaggio ed hanno dunque deciso di regalare Death Stranding a persone che non potevano permettersi l'acquisto del titolo.