Death Stranding su PS4: Sony pubblica il Trailer di Lancio con doppiaggio in italiano

I rappresentanti di Sony Interactive Entertainment ci ripropongono il trailer di lancio di Death Stranding per offrirci un assaggio del doppiaggio interamente in italiano che andrà a impreziosire la versione nostrana del kolossal sci-fi di Hideo Kojima in esclusiva temporale su PS4.

Oltre al doppiaggio in italiano dei dialoghi tra i personaggi che graviteranno attorno alla storia di Sam Bridges, il filmato ci invita a "riconnettere una società frammentata" e sprona l'eroe interpretato dall'attore Norman Reedus a "salvarci tutti".

Al netto delle considerazioni sugli spezzoni di gameplay inediti, il nuovo filmato montato dal papà di Metal Gear ci offre diversi spunti di riflessione sul ruolo interpretato dal nostro alter-ego, sull'importanza del legame che stringerà con gli altri membri del cast e sul delicato compito affidatogli per evitare che il mondo sprofondi definitivamente nell'oscurità, come testimoniato dai toni dark dei frangenti esplorativi.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di ricordarvi che Death Stranding sarà disponibile su PlayStation 4 e PS4 Pro a partire dall'8 novembre. La nostra recensione sarà online nella giornata di venerdì 1 novembre alle ore 08:01 del mattino: nel frattempo, vi riproponiamo la nostra ultima analisi del gameplay di Death Stranding e l'approfondimento sul cast del gioco di Hideo Kojima.