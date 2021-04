Death Stranding sorprende ancora: scoperta una cutscene bonus con Sam e BB

È passato un anno e mezzo dal lancio di Death Stranding su PlayStation 4 (quasi uno se invece prendiamo in considerazione il debutto su PC), eppure l'ultima opera di Hideo Kojima continua a stupire. Recentemente, un giocatore ha scoperto un cutscene bonus che, per quanto ne sappiamo, non era mai salita agli onori della cronaca prima d'ora sul web.

Sbloccarla non è affatto semplice, pertanto non ci stupiamo affatto della sua scarsissima notorietà. L'utente Aadipie, colui che l'ha condivisa su Reddit nella giornata di ieri, fa sapere di averla osservata dopo essere tornato in un rifugio con Sam quasi completamente esausto e in punto di morte, e BB (Bridge Baby) in Autotossiemia. Potete provarci anche voi se volete, oppure, se preferita la via più breve, guardarla in calce a questa notizia. Il povero protagonista, dopo aver messo al sicuro il Bambino Ponte nell'apposito macchinario, stramazza sul letto e si addormenta in un istante.

Death Stranding, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4 e PC. Kojima Productions non ha ancora pubblicato una patch next-gen per PS5, ma il gioco è tranquillamente fruibile sulla console di nuova generazione di Sony grazie alla retrocompatibilità. In queste ore 505 Games ha svelato gli incassi della versione PC di Death Stranding.