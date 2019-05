Death Stranding: spuntano in rete i primi dettagli sulla trama

Manca ormai davvero poco al tanto atteso annuncio di nuove informazioni su Death Stranding e, nel frattempo, qualcuno ha pubblicato in rete quelli che sembrano essere i primi dettagli sulla trama del gioco.

L'utente Lifejumper ha pubblicato infatti sul forum ResetEra quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la sinossi dell'ultima fatica di Hideo Kojima:

"Sam Bridges deve sopravvivere ad un mondo profondamente trasformato dal Death Stranding. Portando con sé gli ultimi resti di un possibile futuro, Sam si imbarca in un viaggio con lo scopo di riunificare un mondo a pezzi poco alla volta. Qual è il mistero del Death Stranding? Cosa scoprirà Sam lungo il cammino?"

Si tratta di informazioni da prendere con le pinze e, se dovessero rivelarsi vere, il neonato trasportato all'interno della capsula agganciata alla tuta di Sam potrebbe essere la chiave per la salvezza dell'umanità. A questo punto non ci resta altro da fare che attendere le prossime ore per scoprire in cosa consiste l'attesissimo annuncio di Hideo Kojima.

Sapevate che sul canale Twitch di PlayStation è ora in onda una misteriosa diretta legata a Death Stranding? Un tweet di Antonio "Tanzen" Fucito potrebbe inoltre aver svelato la data d'uscita di Death Stranding.