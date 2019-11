Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order e tanto altro nelle live di questa settimana

Questo novembre sarà un mese davvero straordinario per i gamer, e un po' meno per i loro portafogli, visto che tra Death Stranding, Pokémon Spada e Scudo, Star Wars: Jedi Fallen Order e tanto altro, i giochi in uscita sono davvero interessantissimi, e così lo saranno anche le nostre live.

Come potrete notare dal nuovo palinsesto della settimana che vi mostriamo di seguito, abbiamo in programma una serie di live dedicate a tutte queste nuove uscite (a proposito, avete letto la nostra recensione di Death Stranding?), e molto di più. C'è spazio infatti anche per Call of Duty Modern Warfare e Destiny 2 per gli amanti degli sparatutto, ma anche per parlare di Cyberpunk, e di tanti altri argomenti con i nostri format come Cyberpunk Fever e il Rotocalco videoludico 7 Giorni.

Questa settimana poi vi aspetta anche un Q&A Speciale dedicato a Pokémon Spada e Scudo insieme a Cydonia, per cui tutte le vostre curiosità sull'imminente nuovo titolo in uscita, saranno soddisfatte.

Andiamo a vedere insieme il programma nel dettaglio:

Lunedì 11 novembre

Ore 17:00 - Death Stranding

Ore 21:30 - Call of Duty: Modern Warfare feat Kikachan87

Martedì 12 novembre

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Death Stranding

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat Giorno Gaming

Mercoledì 13 novembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 16:00 - Q&A Speciale: Pokémon Spada e Scudo feat Cydonia

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat Giorno Gaming

Giovedì 14 novembre

Ore 17:00 - Outlast 2

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Inside Xbox commentato in italiano

Venerdì 15 novembre

Ore 11:30 - X019 commentato in italiano

Ore 13:00 - Star Wars: Jedi Fallen Order

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: System Shock 2 feat. Be_Frankie

Sabato 16 novembre

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat ShiacciSempre

Potete seguire tutte le nostre live sia in diretta, iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it, sia in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Cosa aspettate?