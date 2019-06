Death Stranding: Stefanie Joosten fu contattata da Kojima per il ruolo di Fragile

Prima che il cast al femminile di Death Stranding fosse rivelato, degli insistenti rumor emersi nel corso dei mesi scorsi suggerivano un possibile coinvolgimento di Stefanie Joosten nel nuovo progetto di Kojima Productions.

A quanto pare, le voci di corridoio avevano delle solide fondamenta: Hideo Kojima in persona aveva inzialmente contattato Stefanie Joosten (che a quanto pare parla un fluente giapponese) per l'intrepretazione del ruolo di Fragile, personaggio che sembra ricoprire un ruolo importante nel nuovo criptico progetto del director. Del resto, avendo lei già vestito i panni di Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, una nuova collaborazione tra i due sembrava tutt'altro che improbabile in vista dell'uscita di Death Stranding.

Nel corso di uno streaming tenuto dal noto YouTuber YongYea, Stefanie Joosten ha dichiarato di aver ricevuto le prime informazioni sul titolo e di aver potuto dare uno sguardo alle prime concept art del progetto (nell'immagine in calce potete intravederne una). Dopo questo primo contatto, tuttavia arrivò un misterioso silenzio da parte di Kojima, che per diverso tempo non ha più aggiornato la Joosten sulla questione.

Quando, mesi dopo, il manager dell'attrice ha chiesto lumi a Kojima Productions in merito alla ambigua situazione venutasi a creare, la compagnia nipponica ha precisato che le fasi di casting per Death Stranding erano ormai terminate, ed il ruolo di Fragile era stato assegnato a Léa Seydoux. Stefanie Joosten, come potete notare visionando il filmato che trovate in calce, sembrava visibilmente interessata al progetto e, comprensibilmente, si trova tutt'oggi confusa e perplessa ripensando all'accaduto.

Ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 l'8 novembre 2019. Secondo Kojima, il suo nuovo gioco rientrerà nel sottogenere "Social Strand System" da lui stesso ideato.