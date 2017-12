Death Stranding: Stefanie Joosten smentisce un suo coinvolgimento nel progetto

Per quanto fossero in tanti a sperarci, e al netto di tanti piccoli (presunti) indizi lasciati da Kojima,non è in alcun modo coinvolta nella realizzazione di, l'atteso titolo per PlayStation 4 che dovrebbe tornare a mostrarsi durante i The Game Awards 2017.

In occasione del Mangafest tenutosi di recente a Siviglia, l'attrice olandese ha così affermato ai microfoni di Vandal: "So che c'è molta speculazione attorno. Sia io che la mia agenzia rappresentativa abbiamo un ottimo rapporto con Hideo Kojima. So che a lui piace stuzzicare con indizi, e cose di questo genere. La speculazione forma una piccola parte del mondo dei suoi fan. So che ci ha scherzato su con quel poster di Mads Mikkelsen, ma al momento io non sono coinvolta".

Lo scorso aprile Stefanie Joosten aveva risposto con un no comment alla domanda concernente una sua ipotetica partecipazione alla realizzazione di Death Stranding; una replica silenziosa che aveva lasciato qualche speranza aperta per quei fan che già hanno apprezzato il lavoro dell'attrice svolto in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain nelle vesti di Quiet. Tra le altre cose, l'attrice era stata avvista presso gli studi di Guerrilla Games, software house che ha supportato Kojima Productions mettendo a loro disposizione il performante motore grafico Decima.

Death Stranding tornerà quasi certamente a tornare a far parlare di sé ai The Game Awards 2017: durante l'evento, presenzieranno infatti sia Guillermo del Toro che Hideo Kojima stesso.