Death Stranding: strategie e trucchi per affrontare i MULI

Le consegne da fare in Death Stranding non sono mai una passeggiata di salute, in particolare quando a mettervi i bastoni fra le ruote ci sono pure i MULI, i nemici pronti a soffiarvi i pacchi. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli utili per affrontarli e per evitarli.

Dopo avervi spiegato come ottimizzare i tempi di consegna e come gestire al meglio il carico, di seguito vi forniamo alcuni suggerimenti per occuparvi dei MULI nel corso delle spedizioni.

Fate attenzione ai pali gialli

La prima regola per eludere i MULI è quella di prestare attenzione ai pali gialli. Questi sensori individuano i pacchi, rivelando la vostra posizione ai nemici: assicuratevi di non passare mai vicino ad essi. Se dovesse capitarvi di attivare l'allarme, cercate di spostarvi immediatamente dalla visuale dei MULI, oppure nascondetevi nell'erba alta per evitare di farvi individuare.

Individuate gli accampamenti di MULI con le torri di guardia

Le torri di guardia sparse per la mappa vi consentono di avere un'ottima visuale dall'alto. Sfruttatele per individuare gli accampamenti dei MULI in lontananza, così da pianificare in anticipo la vostra rotta. Come sempre, evitare il conflitto è la miglior strategia per non avere brutte sorprese durante le consegne. Se avete bisogno di una torre di guardia, ricordate che potete costruirne una in qualsiasi momento.

Muovetevi a zig zag per sfuggire ai MULI

Se vi capita di farvi scoprire dai MULI, fuggire può rivelarsi una delle opzioni migliori per mettersi in salvo. Ma state attenti alle lance elettrificate che proveranno a scagliare verso di voi: se vi colpiscono, infatti, perderete alcuni dei vostri pacchi. Per evitare che ciò accada, durante la fuga spostatevi a zig-zag, in modo da fare dei movimenti imprevedibili e disorientare gli avversari. Lo stesso discorso vale mentre vi spostate a bordo di un veicolo.

Preparatevi all'assalto

In alcuni casi dovrete vedervela faccia a faccia con i MULI in uno scontro diretto. In questo caso non dimenticate di affidarvi allo spara-bolas, arma che vi consente di immobilizzare i nemici (perfetta per mettere KO gli avversari senza ucciderli). Se invece avete intenzione di assaltare un accampamento dei MULI, per completare una missione o per prendere quello che potete, vi raccomandiamo di non portare nessun pacco con voi: in questo modo sarete più agili, non rischierete di perdere i vostri oggetti, e avrete più spazio a disposizione per trasportare il carico che avrete sottratto ai nemici.

Se avete bisogno di altri suggerimenti per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Death Stranding.