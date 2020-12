Death Stranding in super offerta: costa solo 19.99 euro su Amazon!

Nel giorno del debutto del crossover Death Stranding x Cyberpunk 2077, il gioco di Hideo Kojima cala di prezzo su Amazon Italia e raggiunge ora il suo prezzo più basso di sempre dal lancio avvenuto nel novembre 2019.

Dal leggendario autore Hideo Kojima è in arrivo un'avventura d'azione open world per PS4 che sfida ogni definizione di genere, con la partecipazione di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner. In un futuro non troppo lontano, il mondo è sconvolto da misteriose esplosioni, che danno vita a una serie di eventi soprannaturali chiamati Death Stranding. Con creature ultraterrene che infestano il paesaggio e un'incombente estinzione di massa, sarà Sam Porter Bridges a dover attraversare una terra desolata e devastata per cercare di salvare il genere umano dall'imminente annientamento.

Death Stranding costa 19.99 euro su Amazon, disponibile con spedizione rapida e consegna veloce prima di Natale. Una bella occasione per acquistare il primo gioco di Kojima Productions, accolto calorosamente da pubblico e critica e ora disponibile al prezzo più basso di sempre per la versione fisica per PlayStation 4.