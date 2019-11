Death Stranding supera Call of Duty Modern Warfare e debutta al primo posto in Italia

Death Stranding di Hideo Kojima ha debuttato al primo posto della classifica italiana nella settimana di lancio, riuscendo così a detronizzare Call of Duty Modern Warfare, che occupa ora il secondo gradino del podio.

Call of Duty Modern Warfare è presente in doppia veste in classifica, sia con la versione PlayStation 4 che con la versione Xbox One (ottavo posto). Da segnalare i discreti debutti di Need for Speed e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Invernali di Tokyo 2020 che occupano rispettivamente il quinto e settimo posto.

Top 10 Italia 18 novembre 2019

Death Stranding Call of Duty Modern Warfare (PS4) FIFA 20 Luigi's Mansion 3 Need for Speed Heat MediEvil Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Call of Duty Modern Warfare (Xbox One) Grand Theft Auto V God of War

In classifica trovano spazio anche Luigi's Mansion 3 (quarto posto), MediEvil (sesto posto), GTA V e God of War che chiudono la classifica in nona e decima posizione. Per Death Stranding si tratta sicuramente di un risultato positivo che si unisce al primo posto conquistato in Giappone.