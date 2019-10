Death Stranding: svelata la dimensione del gioco PS4 targato Kojima Productions?

Manca ormai meno di un mese alla pubblicazione di Death Stranding, titolo con il quale il team di Kojima Productions realizzerà il proprio debutto sul mercato videoludico.

Per celebrare la nuova produzione targata Hideo Kojima, Sony ha deciso di rendere disponibile per l'acquisto un'edizione limitata di PS4 Pro a tema Death Stranding. Ora, sembra che quest'ultima possa aver indirettamente svelato un interessante dettaglio. A segnalare l'avvistamento è un attento utente attivo sul noto forum ResetEra con lo pseudonimo di "vestan". Quest'ultimo ha attirato l'attenzione sull'inserzione dedicata alla console pubblicata dal rivenditore Best Buy. Allegando l'immagine disponibile in calce a questa news, segnala come sul retro della confezione sia presente un riferimento alle possibili dimensioni di Death Stranding. Su di quest'ultima sono infatti riportate alcune informazioni sul gioco, tra le quali figura anche la dicitura "55 GB Minimum".



Recentemente, Hideo Kojima ha preso parte a diversi eventi promozionali legati al gioco, ormai vicinissimo alla data di uscita. Nel corso di multiple interviste, il game director ha approfondito alcuni aspetti della sua nuova IP. Tra i dettagli condivisi con il pubblico figurano alcune informazioni legate al funzionamento delle meccaniche di game over e multiplayer in Death Stranding. Il gioco farà il proprio debutto su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre.