Death Stranding: svelati i possibili contenuti del trailer E3, il gioco uscirà nel 2020?

Una fonte di The Nerd Mag ha diffuso alcuni presunti dettagli sul trailer di Death Stranding che verrà mostrato all'E3, nel corso della conferenza PlayStation in programma per martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana. Riportiamo di seguito quanto emerso, invitandovi a prendere le informazioni diffuse con le dovute precauzioni.

Secondo la fonte, il bambino visto nei precedenti trailer è in realtà il responsabile delle distorsioni dimensionali che animano il comparto multiplayer del gioco: quando la community avrà superato le sfide proposte raggiungendo l'endgame sarà possibile decidere se uccidere il neonato (mettendo così fine al multiplayer) oppure lasciarlo vivere, mantenendosi aperta la possibilità di continuare a giocare in rete. Le azioni dei giocatori influenzeranno anche le partite online della community, seguendo l'esempio dell'Effetto Farfalla. Gli scontri PvP potranno essere iniziati quando ci imbatteremo in un secondo viaggiatore del tempo, una volta sconfitti la linea temporale verrà chiusa e la nostra vita si sposterà in una nuova dimensione temporale.

Relativamente alla demo dell'E3, viene riportato come il trailer sarà composto in larga parte da scene già viste, con una sequenza finale che ritrae Sam nudo sulla spiaggia, praticamente morto. A questo punto Hideo Kojima comparirà sul palco per mostrare il gameplay di Death Stranding: il LED del DualShock 4 sarà collegato al bracciale di Sam, quest'ultimo si alzerà e inizierà a viaggiare indietro nel tempo fino a tornare all'inizio del trailer, che verrà nuovamente riproposto con un'angolazione differente. La demo, tuttavia, non sarà in tempo reale ma basata su sequenze pre-calcolate.

La fonte di TNM non conferma l'ambientazione islandese rumoreggiata negli ultimi tempi, tuttavia rivela un dettaglio interessante: a quanto pare Death Stranding sarebbe atteso per il 2020, l'uscita è prevista attualmente solo su PS4 e PS4 Pro ma nessuna esclusiva sembra sia stata firmata col publisher, di conseguenza niente escluderebbe l'arrivo su PC, apparentemente pianificata per il 2021/2022.