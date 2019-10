Death Stranding, svelato un nuovo brano: ecco "Trigger", dall'album "Timefall"!

Alcune settimane fa, il team di Sony ha annunciato Timefall - Musiche Originali dal Mondo di Death Stranding, album interamente dedicata al titolo di Kojima Productions.

In seguito alla presentazione dell'intero elenco dei musicisti coinvolti nel progetto, era stata svelata al pubblico "Death Stranding" dei CHVRCHES, canzone che accompagnerà i titoli di coda del gioco. Nel corso delle ultime ore, è stato presentato al pubblico un altro dei brani che sarà possibile ascoltare all'interno dell'album Timefall - Musiche Originali dal Mondo di Death Stranding. Come potete verificare dal cinguettio disponibile in calce a questa news, la nuova composizione musicale porta il nome di "Trigger" ed è frutto di una collaborazione tra due artisti: i Major Lazer e Khalid. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il video di presentazione della nuova canzone ispirata all'universo di Death Stranding. Al suo interno, è possibile visionare anche il testo ufficiale di "Trigger". Cosa ve ne pare della canzone, vi piace?



La pubblicazione del titolo di esordio di Kojima Productions è ormai vicinissima: all'approdo del gioco sul mercato videoludico mancano infatti circa due settimane. Approfittiamo dell'occasione per segnalare che Death Stranding sarà presente alla Paris Games Week: Hideo Kojima sarà infatti presente sul palco della fiera parigina, durante la quale dovrebbe giungere una "sorpresa" legata al gioco.