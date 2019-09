Death Stranding sviluppato in 3 anni da 80 persone; Kojima: 'Sono sempre stato veloce'

Prima che ci venisse presentato il gameplay del titolo, in tanti si sono lamentati del fatto che Hideo Kojima avesse mostrato molto poco della concretezza ludica di Death Stranding, ed era quasi divenuta opinione comune che il director nipponico ci stesse mettendo troppo tempo per sviluppare la nuova esclusiva per PlayStation 4.

Ebbene, nel corso di una recente intervista, il papà di Metal Gear Solid si è detto estremamente fiero delle tempistiche con cui è riuscito a metter su il progetto di Death Stranding, realizzato nel giro di 3 anni abbondanti con l'aiuto di un team composto da 80 persone. Pur orgoglioso del suo operato, Kojima, in ogni caso, si dice poco sorpreso della cosa, dal momento che ritiene sé stesso uno sviluppatore particolarmente veloce ed efficiente, specialente se comparato con altre compagnie di sviluppo al lavoro su progetti tripla A:

"Non fraintendetemi, sono sempre veloce. Sono passati cosa, tre anni? Non posso pronunciarmi granché su Sony adesso... Forse ci impiegherà 8 o 10 anni per i suoi giochi first party, così come Nintendo. Cyberpunk è in sviluppo forse da 8 anni. Io ho creato in 3 anni. Quando stavo sviluppando Metal Gear Solid 5 avevo bisogno di più tempo perché dovevo produrre l'engine, e dovevo occuparmi anche di altri titoli.

Quindi, se andate a ripescare le mie vecchie interviste di tre o quattro anni fa, sono rimasto coerente riguardo al game design... Sono molto efficiente nel modo in cui riesco a sviluppare giochi in poco tempo. Ogni giorno, ogni ora, decido: destra o sinistra. Non dico 'Ci penserà su', prendo una decisione sul momento. Quindi, questa è una ragione per cui non faccio molto outsourcing, perché devi scrivere email e attendere le risposte, ecco perché lavoro in-house quanto più possibile.

Una delle ragioni per cui sono veloce è che mi occupo di tutta la pianificazione, il design, e la produzione, e questo mi costringe a prendere delle decisioni rapide. Altri sviluppatori potrebbero avere delle persone sulle boss battle ed altre sulle cutscene - è un po' confusionario quando devi mettere tutto insieme. Ma il nostro team è composto da sole 80 persone, solitamente ce ne sono 300 o 600. Quindi questo è ciò che mi consente di essere veloce".

Death Stranding uscirà esclusivamente su PS4 l'8 novembre 2019. Kojima ha assicurato che il gioco non sarà un walking simulator, ed ha confessato di essersi inizialmente immaginato il titolo con una grafica da PlayStation 6.