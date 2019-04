Death Stranding: tante novità sul gioco da Hideo Kojima. Nuove info tra un mese?

Hideo Kojima ha tenuto il panel annunciato qualche settimana fa al Tribeca Film Festival insieme a Norman Reedus e Geoff Keighley, dove si parlava del mix tra film tradizionale e game design che ha generato Death Stranding, e per l'occasione sono state svelate alcune informazioni sul gioco.

Come da tradizione per Hideo Kojima, non aspettatevi chissà quali rivelazioni, visto che il game designer giapponese sembra abbia deciso di rivelare novità col contagocce, ma qualcosa di interessante è emerso.

Innanzitutto l'artista ha parlato di come Death Stranding sia un open world, che però aggiungerà qualcosa di completamente nuovo al genere così com lo conosciamo. Stando a Kojima, è più difficile raccontare una storia in un titolo open world, perché ci sono troppe cose da bilanciare: la libertà del giocatore e la libertà di movimento ad esempio, e tutto ciò dovrà poi interfacciarsi con la narrativa.

Il tema della connessione sarà il leit motiv del gioco: l'autore ha usato internet come metafora, spiegando che i giocatori saranno soli, ci sarà solitudine, ma tenteranno comunque di connettersi con qualcuno. Tutti insomma saranno connessi, sia nel gameplay che nella storia, e sarà la chiave del gioco. La stessa importanza l'avrà la disconnessione: "è giusto connnettersi o è meglio disconnettersi?" saranno le domande che l'autore vuole che i giocatori si pongano, non solo per quanto riguarda il videogioco, ma anche la vita stessa. Kojima non ha voluto spingersi oltre per evitare di irritare Sony, ma ha raccontato che il gioco coinvolgerà emotivamente i giocatori, fino a farli piangere.

L'autore ha infine raccontato di essersi rivolto a degli attori hollywoodiani perché, creando un gioco interamente in computer grafica avrebbe magari avuto una recitazione ugualmente perfetta, ma limitata all'idea che lui stesso aveva in testa. Attori veri e propri invece sono in grado di aggiungere qualcosa di loro e di imprevedibile alla recitazione, che spesso lo hanno sorpreso in positivo.

Kojima ha poi chiuso l'intervento dichiarando di voler fare giochi per tutta la vita, e che probabilmente ne sapremo di più sul videogame tra un mese. Nel frattempo il titolo resta privo di data d'uscita, tanto che in molti scommettono sull'arrivo di Death Stranding anche su PS5. Che ne pensate delle sue parole? Cosa vi attendete da Death Stranding?