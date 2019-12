Death Stranding e il tema delle Connessioni al centro del nuovo video con Hideo Kojima

I curatori del profilo YouTube ufficiale di PlayStation confezionano un nuovo video approfondimento su Death Stranding per dare modo a Hideo Kojima di affrontare una delle tematiche più importanti su cui ha costruito l'impalcatura ludica e narrativa del suo ultimo titolo, ossia le Connessioni.

A detta dell'istrionico boss dei Kojima Productions, l'intero ecosistema di gioco di Death Stranding attinge a piene mani dal tema delle Connessioni per condividere un potente messaggio con cui desidera intraprendere il cammino di Sam Bridges.

Un passo dopo l'altro, il percorso tracciato dal corriere dell'ultima epopea sci-fi del papà di Metal Gear disegna un quadro narrativo che si manifesta in maniera plastica e dinamica attraverso le strutture che, poco alla volta, cominciano ad apparire sulla mappa. L'insolito approccio al multiplayer sperimentato da tutti coloro che affrontano le sfide di Death Stranding servendosi delle funzionalità dell'online asincrono, a detta di Kojima, serve appunto a far sentire i giocatori meno soli, motivandoli e spronandoli a proseguire nel loro viaggio digitale per dare un senso compiuto alla propria odissea post-apocalittica.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Death Stranding ha da poco ricevuto la patch di metà dicembre che ha reso finalmente possibile lo smantellamento dei veicoli e l'aumento della dimensione dei testi, migliorando al contempo l'utilizzo del sensore Odradek rendendo parzialmente trasparente il carico trasportato da Sam mentre si analizza lo scenario.