Death Stranding: anche Testsuya Mizuguchi, autore di Tetris Effect, ha visto il gioco!

Death Stranding continua a mantenere attorno a sè una fitta nube di mistero ed aspettativa, la quale, tuttavia, sembra pian piano star diradandosi. Un crescente numero di personaggi ha infatti potuto avere un primo assaggio della nuova creazione di Hideo Kojima.

Tra questi troviamo ora anche Tetsuya Mizuguchi, noto all'interno della community videoludica per la realizzazione di, tra gli altri, Lumos e Meteos. Recentemente, inoltre, l'autore ha dato vita ad una nuova interpretazione dell'iconico Tetris, di cui il nostro Gabriele Ferrara ha ampiamente discusso all'interno della sua recensione di Tetris Effect. A rendere noto l'incontro tra Mizuguchi e Kojima sono i due stessi autori, tramite i propri account Twitter ufficiali.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, sull'account Twitter giapponese di Hideo Kojima è recentemente apparso un cinguettio dedicato alla visita di Mizuguchi presso gli studi di Kojima Productions. Il Tweet è stato a sua volta rilanciato dallo stesso autore di Tetris Effect, che ha offerto ulteriori dettagli, confermando di aver potuto avere una prima interazione col misterioso Death Stranding. Ha dunque aggiunto: "Sbalorditivo...Kojima sta avanzando. Non vedo l'ora di giocarlo!".



Recentemente, il gioco in via di realizzazione presso Kojima Productions è stato al centro di molte voci di corridoio. Nonostante l'assenza di Sony all'E3 2019, sono in molti coloro che sperano che un nuovo trailer di Death Stranding possa comunque essere presto pubblicato.