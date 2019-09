Death Stranding TGS: esplorazione, narrazione e combattimenti nel nuovo video gameplay

Dopo aver fatto amicizia con la cosplayer e la moto di Cyberpunk 2077, Hideo Kojima ha mantenuto la parola data ai suoi fan e mostrato il nuovo video gameplay di Death Stranding in occasione del Tokyo Game Show 2019.

In questo video, scremato (per quanto possibile) di qualsivoglia spoiler riguardante i luoghi della mappa e le meccaniche di gioco da scoprire nelle fasi avanzate dell'avventura, il protagonista Sam Bridges interpretato dall'attore Norman Reedus affronta una missione e ci permette di sbirciare tra le pieghe ludiche e narrative di un'opera che promette di fare la felicità di tutti gli amanti degli action a mondo aperto.

Il prossimo evento dedicato a Death Stranding in calendario per il TGS 2019 dovrebbe avere luogo sabato 14 settembre, con una nuova demo che ci permetterà di ammirare delle scene di gameplay inedite del kolossal sci-fi di Kojima Productions. Anche in questo caso, dovremmo poter sviscerare dei nuovi aspetti del comparto grafico e della giocabilità del titolo con un lungo filmato dimostrativo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile a partire dall'8 novembre rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Su queste pagine trovate anche il trailer del Briefing in 4K di Death Stranding e l'ultimo, meraviglioso artwork realizzato da Pablo Uchida per il poster del TGS 2019.