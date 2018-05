Death Stranding e The Last of Us 2 all'E3 2018: i misteriosi Tweet di Kojima e Druckmann

Nelle scorse ore, praticamente in contemporanea, Neil Druckmann di Naughty Dog e Hideo Kojima hanno pubblicato due misteriosi Tweet (con altrettante immagini allegate) per incuriosire i giocatori in attesa della presentazione di The Last of Us Part 2 e Death Stranding all'E3 di Los Angeles.

Hideo Kojima ha pubblicato una foto che ritrae del muschio, accompagnato dal messaggio "+1 on the T-minus 3 weeks. #E32018 Decima×Kojima=DS" mentre Druckmann ha condiviso uno screenshot di The Last of Us 2 (tratto dal primissimo teaser del gioco) insieme alla didascalia "T-minus 3 weeks. #E32018".

Come sappiamo, Death Stranding e The Last of Us Part 2 faranno parte dei "Fantastici 4" di PlayStation per l'E3 2018 insieme a Marvel Spider-Man di Insomniac Games e Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions. La conferenza E3 Sony è prevista per martedì 12 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana, in questa occasione ne sapremo sicuramente di più su tutti i titoli citati.

Dei quattro giochi presenti allo showcase PlayStation, solamente Spider-Man ha una data di uscita (7 settembre 2018) mentre per gli altri titoli non esiste ancora una finestra di lancio ben definita.