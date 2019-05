Death Stranding, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima arriveranno su PS4: Sony conferma

Sicuramente tra i giochi più attesi dagli utenti attivi su Playstation 4 e Playstation 4 Pro, i tre giochi sono attualmente ancora privi di una precisa finestra di pubblicazione.

Questo fatto, insieme al diffondersi delle prime informazioni ufficiali sulla futura Playstation 5, ha spinto parte della community videoludica a temere che l'esordio di Death Stranding, The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima potesse slittare ad una data successiva alla pubblicazione della nuova home console. A quanto pare, però, la Compagnia nipponica sembra fermamente intenzionata a garantire l'arrivo di questa triade videoludica sull'attuale generazione di console.

Nel corso di un recente meeting, la stessa Sony ha infatti confermato di avere a propria disposizione un "roster sorprendente di giochi AAA esclusivi ancora in arrivo". Tale dichiarazione sarebbe stata accompagnata da immagini di, per l'appunto, Death Stranding, The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. Questo elemento sembrerebbe dunque confermare l'arrivo dei tre titoli su Playstation 4.



Nel corso degli ultimi mesi, tutti e tre i giochi sono stati al centro di un ampio numero di rumor e voci di corridoio. Tra queste, ad esempio, la possibile imminente pubblicazione di un nuovo trailer di Death Stranding. Un recente annuncio di Naughty Dog ha invece suggerito che lo sviluppo di The Last of Us 2 sia nelle fasi finali.