Death Stranding, The Last Of Us 2 e Ghost of Tsushima tra giochi di lancio di PS5?

L'insider RuthenicCookie sembra essere molto informato riguardo i presunti piani di Sony per la prossima generazione: oltre ad aver svelato le possibili specifiche tecniche di PS5 la fonte si sofferma anche sui giochi di lancio, citando tre titoli molto noti...

Nello specifico RuthenicCookie parla di Death Stranding, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima presenti al lancio della console, non è chiaro se tutti i giochi in questione usciranno anche su PlayStation 4 o se almeno uno sia diventato esclusiva PlayStation 5, l'ipotesi più probabile comunque è che si tratti di giochi cross-gen, destinati ad uscire (non sappiamo se in contemporanea o meno) su entrambe le console.

Sempre a proposito dei giochi di lancio per PlayStation 5, l'insider Shinobi ha citato Horizon in un Tweet, facendo capire che Horizon Zero Dawn 2 possa essere presentato nel 2019 con l'obiettivo di accompagnare il debutto sul mercato della nuova console Sony.

Per il momento si tratta solamente di speculazioni non confermate, probabilmente ne scopriremo di più il prossimo anno...