Death Stranding Timefall conterrà brani di Major Lazer, CHVRCHES e Khalid

Tramite le pagine di PlayStation.com Sony ha svelato nuovi dettagli su Timefall, album che conterrà una selezione di pezzi tratti da Death Stranding, il prossimo gioco di Hideo Kojima, pur non rappresentandone la colonna sonora ufficiale.

Timefall è una "raccolta di canzoni ispirate al mondo di Death Stranding" e includerà brani non presenti nel gioco, tra i primi artisti confermati per prendere parte al progetto troviamo CHVRCHES, Khalid e Major Lazer. L'album sarà disponibile dall'8 novembre 2019 come parte delle edizioni Collector's, Special e Digital Deluxe Edition di Death Stranding, inoltre sarà possibile ascoltare Timefall in streaming tramite i principali servizi di musica online.

Continuando a parlare del gioco, recentemente Hideo Kojima ha confermato la presenza della visuale in prima persona inoltre ieri è stato leakato il trailer Briefing di Death Stranding, mostrato a porte chiuse alla Gamescom di Colonia la scorsa settimana e ancora non pubblicato ufficialmente da Sony.

Per saperne di più su Death Stranding dovremo attendere la metà di settembre, quando il progetto di Kojima Productions comparirà al Tokyo Game Show 2019 con un panel, in questa occasione scopriremo probabilmente nuove informazioni sulla trama, sul gameplay e sui personaggi che compongono l'universo della nuova opera del papà di Metal Gear Solid.