Death Stranding, TLOU 2 e Ghost of Tsushima nel 2019, PS5 uscirà nel 2020?

Commentando la mancata partecipazione di Sony all'E3 2019, Jason Schreier di Kotaku afferma che questa mossa apparentemente controversa potrebbe in realtà riguardare molto da vicino PlayStation 5...

Dopo l'annuncio di Sony di non prendere parte alla prossima edizione dell'Electronic Entertainment Expo, l'editor di Kotaku ha parlato con le sue fonti per cercare di capire la situazione. Dal quadro generale emerge la sensazione comune che PlayStation 5 uscirà nel 2020 mentre il 2019 sarà l'anno degli ultimi grandi giochi per PlayStation 4: MediEvil, Days Gone, Death Stranding, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, anche se è probabile che uno o due di questi titoli possano in realtà slittare alla prima metà del 2020, con la nuova console attesa per l'autunno dello stesso anno.

Sony Interactive Entertainment, dal canto suo, ha ribadito come non ci siano piani per uno show o una conferenza privati nei giorni dell'E3 2019 (11/13 giugno), tuttavia ha confermato che "la compagnia sta pensando a nuovi modo per coinvolgere la community durante il prossimo anno"... possiamo aspettarci l'evento di reveal di PS5 durante il prossimo inverno? E' presto per dirlo, lo scopriremo nei prossimi mesi...