Death Stranding: trailer 4K di Digital Foundry dedicato al Decima Engine

Mentre continuano a fioccare in rete le ipotesi e le teorie più fantasiose su trama e gameplay di Death Stranding, il team di Digital Foundry preferisce mantenere un atteggiamento improntato alla concretezza decidendo di analizzare l'ultimo trailer da un punto di vista squisitamente grafico e "tecnologico".

Come ben sapranno tutti gli appassionati di Hideo Kojima che seguono il percorso di sviluppo intrapreso dal papà di Metal Gear per dare forma alla sua nuova visione insieme ai ragazzi di Kojima Productions, l'universo di gioco di Death Stranding sarà spinto dal Decima Engine, il motore grafico realizzato da Guerrilla Games per plasmare la dimensione sci-fi di Horizon Zero Dawn.

Partendo dal raffronto tra quanto ammirato nel nuovo trailer di Death Stranding e le avventure vissute nel 2017 assieme ad Aloy nel capolavoro action ruolistico per PS4 di Guerrilla, il collettivo di Digital Foundry pone l'accento sul lavoro svolto dagli autori al seguito di Kojima per costruire delle ambientazioni di gioco e delle sequenze in cinematica ai limiti del fotorealismo. Gli unici punti di criticità ravvisati dal team di DF sono quelli rappresentati dall'assenza di ombre dinamiche per quanto concerne l'erba e gli arbusti disseminati nello scenario, così come dallo scarso livello di dettaglio di alcune texture che mappano le superfici naturali e i capi di vestiario dei personaggi a schermo.

Vi lasciamo perciò alla video analisi in 4K di Digital Foundry e, nell'esortarvi a condividere il vostro parere su questo trailer attraverso un commento, vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile a partire dall'8 novembre in esclusiva (forse temporanea?) su PlayStation 4.