Death Stranding: il trailer del TGS sembra suggerire la presenza di Stefanie Joosten

Stefanie Joosten potrebbe essere entrata a far parte del cast di Death Stranding. Da tempo si parla di una possibile nuova collaborazione tra la modella olandese e Hideo Kojima anche se le due parti non hanno mai confermato queste voci, il nuovo trailer del gioco sembra però fornire precisi indizi in merito...

Nello specifico, nel video del Tokyo Game Show è possibile notare il personaggio interpretato da Norman Reedus prendere in braccio una ragazza, il cui volto è visibile con un fermo immagine al secondo 0:13. Il volto è pesantemente coperto ma alcuni avrebbero intravisto in questo fotogramma i lineamenti della Joosten, inoltre il personaggio appare con indosso una giacca con ricamata una toppa raffigurante la bandiera olandese, casualmente la nazione di proveniente di Stefanie...

Al momento ribadiamo come si tratti solamente di teorie e speculazioni su Death Stranding, Stefanie Joosten e Hideo Kojima non hanno confermato la collaborazione, dunque non ci resta che attendere per saperne di più. E voi cosa ne pensate?