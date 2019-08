Death Stranding: i Trailer Gamescom nella versione ufficiale con sottotitoli in italiano

Nel corso della Gamscom 2019, Hideo Kojima ha mostrato tre nuovi trailer dedicati a Death Stranding: ora, Playstation Italia ne ha pubblicato le versioni ufficiali con sottotitoli in lingua italiana.

Il primo filmato ci presenta la figura di Mama, interpretata da Margaret Qualley. A corredo del trailer, vene indicato che l'estratto rappresenta il primo incontro faccia a faccia tra la donna membro di BRIDGES e il personaggio di Sam. Durante quest'ultimo si palesa la figlia della donna, neonata "nata dall'altra parte", ma comunque collegata a Mama tramite quello che sembra essere a tutti gli effetti un cordone ombelicale invisibile ed interdimensionale. Riferendosi a quest'ultimo, la donna dice a Sam: "Lo vedi vero? Tu sei collegato".



Il secondo trailer ci introduce invece il personaggio interpretato da Del Toro, noto come Deadman. A descrizione del filmato, viene indicato che "Come membro del BRIDGES, Deadman conosce i modi di vivere e di morire". Nel filmato, l'uomo offre a Sam numerose informazioni sui Bridge Babies/Bambini Ponte, offrendo dettagli sulla loro natura. Sul BB di Sam, in particolare, apprendiamo che la madre si trova in un "letto della UTI di Capital Knot City. Cerebralmente morta": viene in seguito definita una "madre esanime". In seguito, vengono illustrate le caratteristiche dei BB, con Deadman che lancia a Sam un monito a non affezionarsi al proprio.



Infine, l'ultimo trailer include la breve sequenza di gameplay mostrata alla Gamescom. Secondo quanto riportato sul Blog ufficiale Playstation, il filmato "ha rivelato il lato più giocoso della missione di Sam" e rappresenta "una breve introduzione alla traversata, alla consegna e alle interazioni tra personaggi mentre Sam scala un fianco di una montagna per consegnare rifornimenti a un prepper isolato". Quest'ultimo, lo ricordiamo, rappresenta un cameo dedicato a Geoff Keighley.



Insomma, i tre filmati hanno aiutato ha fare in parte chiarezza sui misteri del gioco. Per un'analisi dedicata a quanto mostrato da Hideo Kojima, vi segnaliamo il nostro recente speciale su Death Stranding, a cura di Giuseppe Arace,