Death Stranding: il trailer di lancio del nuovo gioco di Hideo Kojima!

Come promesso, la sorpresa di Hideo Kojima per la Paris Games Week è finalmente arrivata: Sony Interactive Entertainment ha pubblicato finalmente il trailer di lancio di Death Stranding, nuovo gioco del producer giapponese in arrivo l'8 novembre su PS4.

Il Launch Trailer di Death Stranding contiene ovviamente spoiler sulla trama, sui personaggi e su alcune meccaniche di gioco, dunque se non volete anticipazioni non cliccate il tasto Play nel video che trovate in apertura della notizia, in caso contrario vi auguriamo buona visione!



Il trailer di lancio è "fortemente connesso agli eventi narrati nel gioco", come dichiarato da Hideo Kojima a ridosso della presentazione, si tratta di un video pensato appositamente per calare il giocatore nell'esperienza di Death Stranding, un prodotto certamente atipico nell'attuale panorama videoludico.



Vi ricordiamo che la recensione di Death Stranding sarà online su Everyeye.it venerdì 1 novembre alle 08:01 del mattino, mentre lo stesso giorno alle 10:00 saremo in diretta su Twitch per una sessione di Q&A dedicata al gioco. Death Stranding uscirà il prossimo 8 novembre su PS4 e PS4 PRO, il lancio su PC è invece previsto per l'estate 2020, pubblicato da 505 Games, come annunciato a inizio settimana dal publisher.



Infine, segnaliamo che su Everyeye.it trovate una serie di sfondi per smartphone e una copertina alternativa per Death Stranding pronta da stampare, disegnata da Andrea Guardino.