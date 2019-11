Death Stranding: dove trovare tutti i Chip di Memoria

Nel mondo di Death Stranding sono presenti 56 Chip di Memoria che è possibile raccogliere. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerli tutti e sbloccare il trofeo Fonte di conoscenza, mostrandovi la loro posizione all'interno della mappa.

Dopo avervi spiegato come creare i veicoli, di seguito vi diamo alcuni consigli per collezionare i Chip di Memoria di Death Stranding, mostrandovi come sbloccarli e dove trovarli.

Come trovare tutti i Chip di Memoria di Death Stranding

Tanto per cominciare, vi rassicuriamo dicendovi che i Chip di Memoria di Death Stranding non sono mancabili, dato che potrete trovarli anche dopo aver completato la storia principale. Anzi, il nostro consiglio è quello di dedicarvi alla loro ricerca nelle fasi avanzate della partita, quando avrete raggiunto un buon livello di connessione con le varie stazioni.

Assicurati di dormire in una stanza privata dopo aver livellato tutte le strutture e letto tutte le loro e-mail. Il passaggio di livello vi farà ricevere nuove e-mail (dopo aver dormito per passare il tempo). La lettura di queste e-mail farà apparire alcuni Chip di Memoria specifici sulla mappa che altrimenti non sarete in grado di trovare!

Infine, considerando che i Chip di Memoria sono sparsi in lungo e largo per tutta la mappa, nelle fasi avanzate della partita sarete in grado di spostarvi più facilmente e raggiungerli con meno difficoltà, dato che il mondo di gioco sarà più connesso. Un vantaggio da non trascurare.

La posizione di tutti i 56 Chip di Memoria di Death Stranding

Se avete bisogno di aiuto per individuare tutti i Chip di Memoria di Death Stranding, vi basta guardare il filmato proposto in apertura, dove vengono mostrate le posizioni esatte di tutti i chip. Potete aiutarvi anche con le mappe proposte a fondo pagina, dove ogni chip è contrassegnato con il suo relativo numero.

Con l'occasione ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come cambiare colore a tuta, equipaggiamento e veicoli in Death Stranding.