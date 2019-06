Death Stranding: un tweet di Kojima lascia intuire la presenza della Photo Mode

Il buon Hideo Kojima continua a pubblicare misteriosi messaggi sul proprio profilo ufficiale Twitter e, l'ultimo di questi, potrebbe contenere un interessante indizio su Death Stranding.

Il tweet in questione contiene due immagini e, una di queste, ci mostra il protagonista interpretato da Norman Reedus, Sam, seduto su un prato mentre guarda in direzione della telecamera. La particolarità della foto è che vanta un filtro in bianco e nero e, visto che la seconda immagine è quella di un Dualshock 4 con il LED acceso, si intuisce che quello scatto è stato catturato in gioco. Non è quindi da escludere che anche Death Stranding possa proporre una modalità fotografica che, proprio come Horizon Zero Dawn e God of War, permetta non solo di applicare dei filtri ma anche di far assumere al protagonista diverse pose o espressioni. Dopotutto il gioco utilizza il Decima Engine, lo stesso motore che muove l'esclusiva PlayStation 4 ad opera di Guerrilla Games.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 8 novembre 2019 esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla possibile Photo Mode del gioco, Kojima ha svelato che Death Stranding sarà al Comi-Con di San Diego, dove potrebbe fare qualche nuovo annuncio. È stato inoltree spiegato il significato della dicitura Videogioco di Hideo Kojima.