Death Stranding su Twitch: il gioco di Hideo Kojima è quello con più spettatori

Da poche ore è possibile trasmettere le proprie partite di Death Stranding su Twitch e, dando un'occhiata alla classifica dei titoli più visti, l'ultima fatica di Hideo Kojima ne occupa il primo posto.

Mentre stiamo scrivendo questa notizia, infatti, sono quasi 180.000 gli utenti che stanno osservando qualcuno giocare l'avventura di Sam Porter Bridges sulla piattaforma di streaming. Si tratta di un numero altissimo, se consideriamo che titoli come Fortnite Battaglia Reale e FIFA 20 ne hanno meno della metà. Se non stupisce il fatto che il gioco del momento sia il più visto su Twitch, è sicuramente strano scoprire che un titolo con una simile attenzione per il comparto narrativo riesca ad attirare un numero di utenti così alto senza che nessuno si preoccupi di eventuali spoiler.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La versione PC, annunciata qualche settimana fa, arriverà invece nel corso della prossima estate.

Sulle nostre pagine trovate già una guida con i consigli per iniziare a giocare a Death Stranding, rigorosamente privi di alcun tipo di spoiler su trama e meccaniche di gioco avanzate.

Avete già letto la nostra recensione di Death Stranding?