Death Stranding su Twitch: si intravedono paesaggi innevati, Sam in moto e personaggi

Prosegue il misterioso ed intrigante live reveal di Death Stranding, con l'aumento di impronte di mani a schermo che lasciano progressivamente intravedere sempre maggiori porzioni di schermo.

Grazie al progressivo ampliarsi della visuale, si iniziano ad intravedere alcuni dei primi scorci che si alternano a schermo. Uno di questi sembra mostrare un riferimento a Path degli Apocalyptica, ma non solo: emergono ora anche altre intriganti porzioni d'immagini. Come potete verificare in calce a questa news, abbiamo raccolto alcune istantanee, a cui potete dare un'occhiata in attesa del reveal completo. Alcune di queste mostrano elementi piuttosto interessanti. Appaiono ad esempio scenari innevati e riferimenti a diversi dei personaggi presentati tramite i precedenti trailer di Death Stranding. Protagonista di molte sequenze è, ovviamente, Sam, personaggio interpretato da Norman Reedus. Quest'ultimo, in uno degli screenshot, sembra addirittura muoversi a bordo di una moto!



Purtroppo, come potete verificare voi stessi in calce, la visuale offerta dalle impronte non è ancora sufficientemente completa per avere la certezza di ciò che sta effettivamente venendo mostrato...ma al reveal non dovrebbe ormai mancare molto! Restate dunque sintonizzati sul canale Twitch di Everyeye, in compagnia del nostro Francesco Fossetti! Sembra che il reveal di Death Stranding sia ormai imminente! Pronti a saperne di più?