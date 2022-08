Death Stranding ufficiale su Game Pass: ecco quando esce

Dopo giorni di rumor e speculazioni, adesso finalmente è ufficiale: Death Stranding sta per arrivare su PC Game Pass, il gioco di Hideo Kojima sarà disponibile per gli abbonati a partire da martedì 23 agosto.

Death Stranding per PC include la modalità fotografica e il supporto per gli schermi Ultra Wide, inoltre sono inclusi i contenuti del crossover con Half-Life e Cyberpunk 2077. A differenza di quanto compreso in un primo momento, l'edizione in arrivo su PC Game Pass non è la Director's Cut, bensì quella standard e dunque non include le aggiunte e le migliorie riservate alla riedizione del gioco di Kojima.

Indubbiamente una buona occasione per provare il gioco di Hideo Kojima, se siete abbonati a PC Game Pass potrete scaricare Death Stranding dal 23 agosto e provare così uno dei videogiochi più divisivi e controversi degli ultimi anni, acclamato e criticato dal pubblico in egual misura.

Death Stranding è stato pubblicato originariamente su PlayStation 4 e in seguito su PC, la Director's Cut ha portato il gioco di Hideo Kojima su PlayStation 5 aggiornando al tempo stesso l'edizione per Windows con nuovi contenuti e accorgimenti tecnici. Per saperne di più sui contenuti e il comparto tecnico del gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Death Stranding per PC.