Death Stranding sarà un open world diverso dal solito! Tante altre novità in un video

Nella giornata di ieri, come era stato annunciato circa un mese fa, Hideo Kojima ha tenuto un panel insieme a Norman Reedus e Geoff Keighley al Tribeca Film Festival. Ovviamente si è parlato di Death Stranding, e il leggendario game designer giapponese ha svelato finalmente qualche piccola novità.

Kojima ha parlato della natura open world del gioco, che sarà però diversa dagli altri titoli del genere; dell'importanza della connessione (e della disconnessione), che sarà il tema principale del gioco; ma anche di alcune sue scelte particolari, come ad esempio quella di essersi affidato ad un gruppo di attori hollywoodiani.

Tutte le ultime novità annunciate da Hideo Kojima sul gioco, le potete trovare nel video che vi proponiamo oggi: un bel riassunto per fare il punto della situazione sull'attesissimo primo titolo di Kojima Productions.

Death Stranding al momento resta privo di data d'uscita: in molti sono pronti a scommettere su un suo arrivo addirittura entro il 2019, mentre altrettanti puntano su un prodotto che alla fine sarà cross-gen, e dunque che Death Stranding uscirà anche su PS5. Per il momento non ci sono notizie certe a riguardo, e bisognerà attendere uno degli aggiornamenti del buon vecchio Hideo con il contagocce. Congedandosi dall'evento, ha infatti dichiarato che nuove informazioni sul gioco saranno in arrivo tra un mese circa, probabilmente. A noi non resta che attendere.