Death Stranding: l'ultimo trailer gira in real time su PS4 Pro, parte di esso è giocabile

Hideo Kojima è salito sul palco dellain compagnia di Andrew House e Mark Cerny. I tre hanno approfittato dell'occasione per parlare die rivelare qualche interessante retroscena.

Lo sviluppatore ha svelato che il trailer condiviso ieri durante i Game Awards 2017 (qui trovate l'analisi del nostro Alessandro Bruni) girava in real time su una Playstation 4 Pro, e che la parte in cui vediamo Norman Reedus finire sott'acqua è in realtà giocabile. Kojima ha poi parlato della genesi del progetto: dopo essere diventato indipendente aveva ricevuto molte offerte da parte di diversi publisher, ma voleva lavorare con qualcuno che gli concedesse la piena libertà creativa. Quando lui e Andrew House si incontrarono per discuterne, lo sviluppatore giapponese gli parlò per due o tre minuti della sua idea e il dirigente britannico accettò immediatamente senza neanche parlare di budget.

Ricordiamo che Death Stranding è in sviluppo esclusivamente per Playstation 4 ma non presenta ancora una data di uscita.