Death Stranding PC uscirà in contemporanea su Steam ed Epic Store, aperti i preordini

Nel giorno in cui è approdato su PlayStation 4, 505 Games ha ufficialmente aperto i preordini della versione PC di Death Stranding al prezzo di 59,99 euro e ha confermato che il gioco verrà lanciato in contemporanea su Steam ed Epic Games Store durante l'estate 2020.

Non ci è ancora stata fornita la data d'uscita precisa, ma almeno adesso abbiamo la certezza che l'ultimo lavoro di Hideo Kojima non sarà oggetto di un'esclusiva, come accaduto recentemente con Control, un altro titolo di 505 Games al momento acquistabile solo ed esclusivamente sul negozio di Tim Sweeney. Se intendete già procedere alla prenotazione, allora potete recarvi a uno dei seguenti indirizzi:

Su quale piattaforma lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti! Le pagine del prodotto non presentano ancora i requisiti minimi e consigliati - comprensibile, considerato che i mesi che ci separano dall'uscita sono molti - ma confermano il supporto alle medesime lingue della versione Playstation 4, tra cui l'italiano sia nei testi che nel doppiaggio. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo caldamente di leggere la recensione di Death Stranding curata da Alessandro Bruni e lo speciale sulle connessioni videoludiche di Claudio Cugliandro, che ha deciso di andare oltre l'opera di Hideo Kojima alla scoperta di giochi con tematiche simili.