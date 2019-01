Death Stranding uscirà nel 2019? Lo suggerisce un tweet di Troy Baker

Nel mentre gli sviluppatori di Guerrilla Games si sono dichiarati impressionati nell'ever visto in azione il misterioso titolo di Hideo Kojima, un curioso tweet dell'attore e doppiatore Troy Baker sembra suggerire il possibile lancio di Death Stranding per il 2019.

Nelle ultime settimane si è diffusa in rete la cosiddetta #10yearschallenge, che richiede ai partecipanti di mettere a confronto una propria foto risalente al 2009 con una del 2019. Troy Baker non si è tirato indietro, e ha deciso di prender parte all'iniziativa, seppur a modo suo.

Come potete notare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, l'attore ha affiancato uno scatto di Snow di Final Fantasy XIII (interpretato proprio da Baker) con una del nuovo personaggio di cui vestirà i panni all'interno di Death Stranding (e che abbiamo ammirato nel trailer a lui dedicato). La didascalia che accompagna il tweet recita: "#2009vs2019...?", come a voler suggerire ai fan che il titolo vedrà la luce entro quest'anno.

Insomma, come al solito coloro che stanno partecipando alla creazione del nuovo progetto di Kojima si divertono a stuzzicare quasi sadicamente i giocatori che attendono impazientemente di conoscere più informazioni riguardo a Death Stranding. Chissà che, fra il serio ed il faceto, Baker non abbia fatto trapelare un indizio concreto sulla finestra di lancio dell'atteso titolo.