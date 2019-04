Death Stranding potrebbe uscire sia su PlayStation 4 che su PS5

Tra i tanti argomenti trattati da Mark Cerny nel corso dell'intervista a Wired dedicata a PS5 (con tanto di specifiche tecniche), non potevano certo mancare dei riferimenti a Death Stranding e alle voci di corridoio che vorrebbero il nuovo kolossal di Hideo Kojima pubblicato sia su PlayStation 4 che su PS5.

All'esplicita domanda se Death Stranding di Kojima Productions potesse rientrare nei piani di Sony riguardanti la next-gen e che, di conseguenza, lo avremmo potuto ammirare in una duplice versione per PS4 e PS5, un portavoce di Sony presente all'intervista ha riferito alla redazione di Wired che il titolo sarà pubblicato su PlayStation 4.

Come sottolineano gli stessi giornalisti della testata tecnologica californiana, però, la risposta del rappresentante di Sony è stata accompagnata da Mark Cerny con un sorriso sornione che suggerisce la natura cross-generazionale dell'attesissimo progetto del papà di Metal Gear.

Lo stesso Cerny, d'altronde, ha voluto ribadire che alcuni giochi PS4 usciranno su PS5 in una forma "evoluta", presumibilmente con un comparto grafico autenticamente next-gen e delle funzionalità inedite: in questa particolare categoria potrebbero rientrare i progetti di Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 e, appunto, Death Stranding.